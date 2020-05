Sept narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 53 kilogrammes de kif traité saisis mercredi par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) à Skikda, Tlemcen Ouargla et Adrar, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a saisi, le 6 mai 2020 à Skikda en 5ème Région militaire, 37 kilogrammes de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté sept (7) narcotrafiquants et saisi 16,3 kilogrammes de la même substance et trois (03) véhicules touristiques, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen en 2ème RM, Ouargla en 4ème RM et Adrar en 3ème RM", précise la même source.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont démantelé, à Mostaganem en 2ème RM, un réseau criminel composé de quatre (4) individus, spécialisé dans la falsification des billets de banque de 2000 DA", ajoute le communiqué, précisant que cette opération "s'est soldée par la saisie d'une somme d'argent falsifiée, estimée à 620 millions de centimes, ainsi que des équipements informatiques".

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam en 6ème RM, deux (2) personnes et saisi huit (8) véhicules tout-terrains chargés de 10 tonnes de denrées alimentaires et 1,7 tonne de produits détergents destinés à la contrebande, alors que des Garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de neuf (9) individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à El-Kala en 5ème RM".