La compagnie a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 12,78 milliards de Dinars (mds DA) , contre 9,58 mds DA en 2018, soit une croissance de 33%, selon le bilan communiqué à l'APS.

Le résultat net de l'exercice 2019 a été de 405,48 millions de DA, en hausse de 42,97% comparativement aux bénéfices réalisés en 2018 (710,95 millions de DA), selon le même bilan.

Ce recul du résultat net est "du principalement à une charge de sinistre exceptionnelle", explique la Cash dans son bilan.

Fondée en 1999, Cash Assurances est la plus jeune compagnie à capitaux publics. Elle est détenu par le Holding Sonatrach Investissement et Participation (SIP) à hauteur de 64% et par Naftal (filiale du groupe Sonatrach) à 18% contre 12% pour la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR ) et 6% pour la Compagnie centrale de réassurances (CCR).

A sa création, Cash Assurances avait pour vocation de se spécialiser dans la gestion des assurances des risques liés aux activités hydrocarbures.

Mais elle a bien vite évolué pour gagner le statut d’une compagnie d'assurances à part entière, à l’instar des autres compagnies du secteur.

Actuellement, la compagnie est dotée d'un capital social de 7,8 milliards de dinars.

Pour rappel, le chiffre d’affaires du secteur des assurances a atteint 152,1 milliards de dinars en 2019, contre 143,3 milliards en 2018 (+6,1%), selon le dernier bilan du Conseil national des assurances (CNA).