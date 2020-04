La brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Chlef a neutralisé un réseau national de trafic de drogues avec la saisie de plus de 75 kg de kif traité, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps sécuritaire. Cette opération a été réalisée grâce à des informations portant à la connaissance des services de sécurité qu'un groupe d’individus activait dans le trafic de drogues entre les wilayas dans l’Ouest et dans l’Est du pays, a indiqué à l’APS le chargé de l’information auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Cherif Ankoud. Les investigations menées ont abouti, a-t-il ajouté, à l’arrestation de six individus (âgés entre 25 et 65 ans), et la saisie en leur possession de 75,208 kg de Kif traité, outre un véhicule touristique, une moto et des téléphones portables, a-t-il précisé. Les suspects ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes de Chlef.