A l'occasion d'une rencontre nationale regroupant le ministre ainsi que des représentants de la société civile à travers le pays, M. Rezig a appelé les responsables associatifs nationaux, notamment ceux présents au niveau local, à unir leurs efforts afin de poursuivre leur travail de sensibilisation auprès des consommateurs afin d'éviter les comportements observés récemment au niveau des commerces pouvant contribuer à la propagation du coronavirus.

"Nous avions pris la décision de rouvrir certains commerces car nous étions proches de la fin de cette crise sanitaire. En revanche, les comportements de certains consommateurs que nous avons récemment observés tendent à allonger la durée de cette crise sanitaire", a-t-il expliqué, soulignant que plus les mesures barrières sont appliquées, moins l'épidémie sera longue.

"Nous avions assoupli les mesures de confinement sanitaire lorsque nous avions constaté des résultats rassurants en ce qui concerne la lutte contre la propagation du virus", a rappelé M. Rezig.

Suite à l'afflux de certains citoyens sur les différents commerces, souvent sans prise en considération des mesures de distanciation sociale et de port du masque médical, le ministre a estimé nécessaire de renforcer le travail de sensibilisation des citoyens dans le but de limiter la durée de cette crise sanitaire.

"Les représentants de la société civile doivent jouer leur rôle leader dans la sensibilisation des consommateurs afin qu'ils appliquent les mesures barrières de lutte contre la propagation du coronavirus" a-t-il souligné. Selon M. Rezig, les associations doivent jouer plus que jamais leur rôle leader dans la sensibilisation et le conseil des citoyens au niveau local en utilisant l'ensemble des outils de communication possibles.

Le but, selon le même responsable, est d'inciter les citoyens à faire preuve d'esprit de responsabilité et à appliquer les mesures de prévention édictées tout en évitant que les enfants et les personnes âgées de plus de soixante ans sortent de leur domicile sans nécessité.

"Nous considérons cette période comme étant une période charnière dans notre lutte contre ce virus. Il est donc nécessaire d'unir les efforts de tous, chacun selon sa mission et selon sa spécialité", a plaidé le ministre.

Par ailleurs, M. Rezig a fait savoir que d'autres rencontres seront organisées avec les représentants de la société civile à travers les 48 wilayas du pays pour les inciter à sensibiliser les citoyens au respect des consignes de prévention sanitaire.