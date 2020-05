Le Conseil des ministres a tenu dimanche 3 mai 2020 une réunion par visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.

La réunion a débuté par un exposé du Premier ministre sur des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, avant de débattre d'un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à l'avant-projet de loi de finance complémentaire (LFC) pour l'exercice en cours.

A la lumière de cette présentation, le Conseil a approuvé ce qui suit :

Augmentation de 30 à 50% la réduction du budget de fonctionnement.

Cette réduction comprend les dépenses de l'Etat et de ses institutions.

Exonération d'impôt des revenus inférieurs ou égaux à 30.000 DA à compter du 1er juin prochain.

Revalorisation du salaire minimum garanti à partir du 1er juin prochain de 2000 DA pour atteindre les 20.000 da.

Suppression du système de déclaration contrôlée pour les professions libérales.

Adoption des propositions émanant du ministère de l'Industrie et des mines relatives à la relance du secteur industriel.

Par la suite, le Président de la République a demandé la poursuite du débat autour de la LFC 2020 la semaine prochaine, afin de mieux enrichir l'avant-projet de loi.

Le Conseil des ministres a examiné, ensuite, des décrets présidentiels pour approbation relatifs aux conventions internationales signées par l’Algérie avec la République de Cuba dans le domaine de la santé (30 janvier 2018), et la République de l’Inde dans le domaine des sciences et des technologies (19 septembre 2018).

Il s’agit en outre de deux mémorandums d’entente dans le domaine de l’Agriculture, signés par l’Algérie avec la République de Turquie (26 février 2018), et la République d’Estonie (23 juin 2019), ainsi que les Documents de la 26e Conférence de l’Union postale universelle (UPU) (06 octobre 2016).

Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret présidentiel portant approbation d’une annexe pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le périmètre "Tamsit" (gisement 210) à Illizi, signé le 09 mars 2020 entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", la compagnie nationale Sonartach et la société Equinor Algeria B.V.

Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux en suivant un exposé présenté par le ministre de l’Education nationale sur la situation du secteur, dont le fonctionnement a été impacté par la pandémie Covid-19, et les résultats des concertations avec les partenaires sociaux pour terminer l’année scolaire.

Après un débat approfondi, le Conseil a décidé la mise en place d’une commission présidée par le Premier ministre, constituée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Elle aura pour mission de formuler les suggestions nécessaires pour terminer l’année scolaire au mieux de l’intérêt des élèves, des étudiants.

La décision finale sera prise dimanche prochain lors de la réunion du Conseil des ministres.

Par la suite, le ministre du Commerce a présenté un exposé sur le système numérique d’encadrement et de suivi de l’approvisionnement du marché en produits alimentaires et agricoles dans le contexte de la propagation de la pandémie de Covid-19, en particulier durant le mois sacré de Ramadhan.

Ce système vise la création d’une banque de données pour identifier l’ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la production et de la distribution des produits de large consommation, déterminer les capacités de production et organiser le périmètre de distribution, et assurer un suivi périodique des niveaux de stockage à l’échelle nationale pour les secteurs public et privé.

Dans son intervention, le président de la République s’est félicité de ce système numérique, qu’il a qualifié de premier pas sur la bonne voie pour la construction d'une économie nationale moderne.

Il a exhorté, à cet égard, à veiller à sa mise à jour afin de disposer à tout moment d’une image réelle du secteur avec des chiffres exacts, et à généraliser ce système dans tous les secteurs et à travers l'ensemble du territoire national.

Soulignant que le numérique et la prospective sont deux facteurs essentiels pour sortir de la sphère des statistiques approximatives qui n’aident nullement à asseoir une économie forte et moderne ni à assurer la transparence des transactions économiques, le président de la République a précisé que c’est plutôt un véritable obstacle au développement économique et la consumation des efforts et des ressources.

Il a affirmé, dans ce contexte, que la modernisation est impérative pour la relance d’une économie nationale efficace, telle que nous l’ambitionnons. Il s’agit là d’un choix stratégique pour l'Etat qu’il importe de mettre en œuvre sans délai.

Le dernier exposé examiné par le Conseil des ministres a porté sur un programme de relance du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) à travers le programme "Restart Algeria", présenté par le ministre de la Micro entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance.

Ce programme se veut un plan national de développement qui sera le moteur du développement économique global et permettra d’avoir une image plus lisible sur la situation des projets subventionnés par le dispositif ANSEJ, depuis sa création jusqu'à la fin de l'année en cours, au nombre de 400.000 projets pour un montant de 334 Mds DA.

Prenant la parole, le Président de la République a rappelé le rôle des entreprises, toutes formes confondues, dans la dynamisation de la relance économique pour l'édification de l'Algérie nouvelle, affirmant que le temps n’est plus à la définition des perspectives mais à la présentation des résultats.

II a insisté, à ce propos, sur l'impératif de s’affranchir des méthodes bureaucratiques qui bloquent les volontés et les initiatives pour pouvoir accélérer l'identification des modalités d’accès au Fonds spécial de soutien aux startups et micro entreprises.

Le Président de la République a préconisé davantage de coordination entre les départements ministériels concernés par les dossiers du numérique, l'ANSEJ et les startups.

A la fin de la réunion, le président de la République a évoqué le dossier de l'agriculture, soulignant l'impératif d'accélérer la création immédiate d'un Office de l'agriculture saharienne pour la mise en valeur de millions d'hectares de terres sahariennes afin de développer l'agriculture industrielle.

Le Président de la République a instruit le Gouvernement de lancer les études nécessaires pour la mise en place d'une Agence nationale de l'aviation civile, d'une Agence nationale de l’énergie, d'une Agence nationale de l'innovation et d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire, de même qu'il a instruit le Premier ministre d’entamer immédiatement à la préparation d'une tripartite (Gouvernement, syndicats, patronat) dans les prochaines semaines.

Avant la levée de la réunion, le Conseil des ministres approuvé nombre de décisions individuelles.