Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a salué lundi à Alger le "professionnalisme" des services de sécurité dans l'application des mesures de confinement sanitaire au niveau national. Lors d'une visite effectuée au siège de la sûreté publique de la wilaya d'Alger à Bab Ezzouar, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi, le ministre a affirmé que les "forces de la sûreté nationale étaient dès le début à l'avant garde pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), ajoutant qu'elles ont accompagné les Pouvoirs publics dans les différentes campagnes de solidarité et de rapatriement des familles bloquées à l'étranger, tout en contribuant, avec professionnalisme, à l'application des mesures de confinement, sans aucun recours à la violence". "Le secteur est prêt à mobiliser tous les moyens afin d'accompagner le corps de la police qui s'acquitte d'une noble mission et ce, en application des orientations du Président de la République", a-t-il affirmé, rappelant l'accompagnement de la sûreté nationale au Hirak l'année dernière, un accompagnement qui a fasciné le monde entier, selon M. Beldjoud. Le ministre de l'Intérieur poursuit sa visite à Alger pour inspecter nombre d'unités opérationnelles et sanitaires relevant de la Sûreté nationale.