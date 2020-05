Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a indiqué vendredi à Alger que les hôpitaux étaient appelés à reprendre progressivement le travail après un gel décidé du fait du Coronavirus, estimant "stable" la situation prévalant actuellement. "La situation est stable actuellement, c'est pourquoi je lance un appel à tous les confrères dans les hôpitaux pour reprendre progressivement le travail, en poursuivant le respect de toutes les mesures préventives décidées dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus", a déclaré le ministre en marge de la rencontre médiatique quotidienne consacrée à l’évolution de la situation pandémique du Covid-19. Le ministre de la Santé a rappelé que plusieurs patients dont des cas urgents ont été impactés à cause de l’arrêt du travail dans certains services médicaux. Rappelant la décision du gel du travail dans certains hôpitaux notamment les opérations chirurgicales pour éviter l’épidémie, M. Benbouzid a précisé que la situation actuelle après deux mois passés "commence à s’améliorer" grâce au respect des instructions préventives et aux efforts des experts au niveau du comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19. "Nous demandons à tous les hôpitaux de reprendre le travail car plusieurs malades ont besoin de soins", a-t-il dit.