Au cours de la présentation d’un exposé sur la situation épidémiologique dans la wilaya, tenue au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, le Premier ministre a mis en avant les compétences "professionnelles et scientifiques" des praticiens les invitant à participer au projet de refonte du secteur de la santé, décidé par le président de la République.

Il a dans ce sens relevé que "grâce à ses moyens financiers et à ses ressources humaines, l’Algérie a pu prévenir la propagation du Covid-19".

Le Premier ministre est accompagné, durant cette visite, par les ministres de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid et l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour.