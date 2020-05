"Je me réjouis aujourd'hui de la réception de ce don acheminé à bord de deux avions des forces aériennes algériennes", a indiqué le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed, dans une déclaration à la presse, lors de l'opération de réception du don à l'Aéroport international d'Alger Houari Boumediene, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, M. Li Lianhe.

Le don est constitué de plus de "5 millions de bavettes, 560.000 masques de type FFP2, 100.000 kits de dépistage, 15.000 lunettes de protection et d'autres équipements et combinaisons de protection", a-t-il précisé.