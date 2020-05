"Dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples algérien et sahraoui notamment à l'ombre de la situation sanitaire actuelle relative à la propagation de l'épidémie du Coronavirus (Covid-19), et sur ordre de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a chargé les Services de la santé militaire de mettre à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne afin d'assurer toutes les prestations et assistance médicales nécessaires tout au long de la pandémie que connaissent actuellement l'ensemble des pays du monde", note la même source.

Il convient de souligner que l'Algérie avait présenté au peuple sahraoui, 30 avril 2020, des aides humanitaires composées de produits alimentaires et d'équipements pharmaceutiques acheminées par des avions militaires depuis la Base aérienne de Boufarik/1ère Région militaire.