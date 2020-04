L’Organisation internationale du Travail (OIT) a émis une série de recommandations avant tout déconfinement, mettant en garde contre une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 notamment en Asie et en Europe alors que le monde vient juste de célébrer la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Des informations font état d'une remontée du nombre d'infections en Chine, à Singapour ou au Japon ou ailleurs en Europe, en Allemagne précisément, à tel point que ces pays, présentés comme "modèles dans la gestion de la crise", et qui avaient commencé à dé-confiner, se remettent à fermer les écoles ou certains lieux publics pour éviter une "seconde vague". Alors que des voix anti- confinement s'élèvent aux Etats-Unis, au Brésil et en Russie, l’OIT appelle les gouvernements à intervenir afin de prévenir le coronavirus dans les milieux du travail. "L’application de mesures de sécurité et de santé au travail est indispensable pour à la fois protéger la vie des travailleurs, leurs familles et des populations qui les entourent, assurer la continuité du travail et la survie économique", a déclaré Guy Ryder, Directeur général de l’OIT.

ans ce processus du dé-confinement et pour un retour au travail, l’OIT indique que tous les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques. Il s’agit de s’assurer que les locaux respectent dès le départ des critères très stricts en matière de sécurité et de santé afin de minimiser le danger pour les travailleurs d’être exposés au Covid-19.

---Identifier les risques de contagion liés au travail---

L’OIT souligne également les besoins des travailleurs et des commerces les plus vulnérables, notamment ceux de l’économie informelle, les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques. Outre la formation sur les mesures de sécurité et de santé au travail, les autres mesures spécifiques pour ces personnes comprennent la mise à disposition gratuite d’équipements de protection individuelle quand cela est nécessaire.

Afin d’assurer un retour au travail dans de bonnes conditions de sécurité et d’éviter de nouvelles interruptions de travail, l’OIT recommande d’identifier les dangers, évaluer tous les risques de contagion liés au travail et poursuivre cette évaluation après la reprise du travail.