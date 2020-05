En Grèce, et après plus de six semaines de confinement, les Athéniens se sont précipités avec enthousiasme mais prudence dans les salons de coiffure et les petits commerces au premier jour du déconfinement, après 2.600 cas et 145 morts dus au coronavirus.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a tweeté le nouveau slogan grec "Nous restons en sécurité", qui remplace désormais "Nous restons chez nous", affiché tous azimuts depuis la mi-mars.

La population, qui n'a plus besoin d'autorisation pour sortir, s'est déversée sans attendre sur la place Syntagma et dans les rues adjacentes, se massant devant les banques ou s'attardant devant les vitrines des commerces non-essentiels qui n'ouvriront que le 11 mai.

Devant le Parlement grec, les Evzones, les gardes présidentiels, ont retrouvé leur public, et près des bouches de métro, des policiers s'assurent que les usagers respectent l'obligation de porter des masques dans les transports en commun.

En Serbie, ce sont les cafés et restaurants qui rouvrent, mais avec distanciation sociale. Les transports publics redémarrent, avec port du masque obligatoire. Le couvre-feu est maintenu, tandis qu'en Croatie, les commerces impliquant un contact rapproché avec le client, comme les coiffeurs, ont commencé à rouvrir leurs portes.