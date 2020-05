Le port de la bavette demeure la "seule mesure-barrière" permettant d'aller au déconfinement et de réduire de "façon spectaculaire" la propagation de la pandémie du Covid-19, a affirmé mercredi à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

"Si chacun prenait la précaution de porter une bavette, la propagation du Coronavirus serait réduite de façon spectaculaire, car c'est la seule mesure-barrière qui nous permettra d'aller au déconfinement", a déclaré M. Benbouzid à l'APS, en marge du point de presse quotidien consacrée à l'évolution du Covid-19.

Tout en considérant que les chiffres liés aux cas confirmés peuvent paraître "inquiétants", il a tenu à préciser que le virus est "en train de se développer en dents de scie" et que, par conséquent, "nous ne sommes pas en situation de pente, mais en phase de plateau".

De plus, l'Algérie qui avait affronté le virus au début de son apparition avec seulement 3 sites de prélèvement (Alger, Oran et Constantine) pour moins de 100 sujets positifs, elle en dispose actuellement de 21, a fait observer le ministre, ajoutant que "plus il y a de postes de diagnostic, plus il y a de cas de contaminations confirmés".

Les récents bilans "reflètent la réalité" et attestent que "les cas positifs sont dans la rue où se développe le virus", a précisé M. Benbouzid qui a déploré, en revanche, "une forme d'indiscipline constatée pendant le mois de ramadhan avec la multiplication des déplacements à l'extérieur pour s'approvisionner en denrées alimentaires".

Le ministre a relevé, par ailleurs, que les efforts consentis par les pouvoirs publics pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle, ont valu de "nouvelles félicitations" à l'Algérie de la part des ambassadeurs de Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'Amérique, lesquels ont relevé que "le système de santé algérien a évité une inondation des hôpitaux en raison du Coronavirus".

"Nous avions peur d'une hausse plus importante que celle que nous connaissons aujourd'hui", a indiqué M. Benbouzid avant de souligner que l'Algérie a été également citée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les efforts visant à maitriser la propagation du Covid-19.