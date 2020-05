L'Algérie suit avec une grande préoccupation les derniers développements de la situation en Libye à la lumière de l’escalade des positions entre les parties en conflit, et réitère sa position de principe basée sur le respect de la libre volonté du peuple libyen et les décisions pertinentes du Conseil de sécurité, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie suit avec une grande préoccupation les derniers développements de la situation en Libye, pays frère, à la lumière de l’escalade des positions entre les parties en conflit, et réitère sa position de principe vis-à-vis de la crise en Libye, basée sur le respect de la liberté de décision du peuple libyen et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité international", ajoute le communiqué.

En réitérant son appel à une solution politique inclusive et durable à travers un dialogue fédérateur libo-libyen, loin de toute ingérence étrangère, quelles qu’en soient la forme et l’origine, l'Algérie exhorte les protagonistes libyens à faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour mettre fin aux hostilités dans ce pays voisin et frère", ajoute la même source.

Elle renouvelle également son appui au peuple libyen en cette phase sensible de son histoire et son soutien à ses aspirations à la sécurité, à la stabilité, au développement et à la coopération avec tous ses voisins", poursuit le communique du MAE La Libye vit une crise politique et militaire opposant le Gouvernement d'entente nationale, internationalement reconnu, et un autre gouvernement à l'Est du pays soutenu par la chambre des représentants et des forces militaires, conduit par le maréchal Haftar depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.