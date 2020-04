Un décret exécutif portant déclassement de 14 parcelles de terres agricoles afin de réaliser des projets de logements location-vente (ADDAL) et équipements publics, a été publié au Journal officiel n 24. La superficie globale des parcelles concernées est de 156 ha, 19 a et 21 ca, selon ce décret, n 20-98 du 14 avril 2020, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Ils s‘agit de trois parcelles au niveau de la wilaya de Blida, situées à Bouarfa pour la réalisation de 4.000 logements AADL, à Beni Tamou pour la réalisation de 1.000 logements AADL et à Bouinan pour la réalisation d’une station d'épuration des eaux usées. L'opération de déclassement concerne également une parcelle dans la commune de Médéa destinée à la réalisation de deux projets de 1.027 logements de 500 logements, de type location-vente (AADL), et une autre dans la commune d’Aïn Témouchent destinée à un projet de 1.600 logements AADL. Dans la wilaya de Boumerdès, l’opération concerne trois parcelles à Boudouaou, Chabet El Ameur et Ouled Heddadj destinées à la réalisation de, respectivement,un collège, un lycée et un groupe scolaire. Quant à la wilaya d’Alger, le déclassement concerne deux parcelles à Mahelma et Zéralda pour la réalisation de logements dans le cadre du programme AADL, deux parcelles à Birtouta pour la réalisation de projet du même programme et un lycée, ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya destinée à un projet d’une école coranique et une mosquée, une parcelle à Saoula pour réaliser le nouveau siège du Commandement des forces de la défense aérienne du territoire, et une autre à Staouéli destinée au projet d’extension du centre de repos familial au profit du ministère de la Défense nationale, selon le même décret.