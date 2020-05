Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, aujourd'hui, que l'Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au travail sa véritable valeur, à renforcer la place des travailleurs, notamment les classes moyenne et vulnérable, à augmenter leur pouvoir d'achat et à créer les conditions idoines d'une vie décente pour eux et pour leurs enfants.