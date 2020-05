Les enfants du chanteur Algérien Idir annoncent la disparition de leurs père, hier 2 mai à 21h30. Idir de son vrai nom Hamid Cheriet, né le 25 octobre 1949 à Ait Yenni et mort le 2 Mai 2020 à Paris, dans la région de Kabylie (Algérie), chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien algérien d'expression kabyle.Gravement malade depuis quelques mois, l’interprète de « A vava Inouva » et « essendu »avait 70 ans.