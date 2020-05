Les restrictions à l’arrivée de touristes internationaux en Espagne dureront jusqu’en octobre 2020. Ce sont les prévisions du gouvernement espagnol, qui a approuvé en Conseil des ministres un calendrier qui maintient les restrictions à la mobilité et la fermeture des frontières jusqu’en automne. Selon les médias espagnols, ce calendrier est indicatif et non exhaustif. En effet, les décisions et les dates précises sur la levée effective de toute limitation établie pendant l’état d’alarme seront déterminées par les instruments juridiques correspondants, explique le document, signé par le ministère de la Santé. En d’autres termes, en fonction de l’évolution sanitaire, l’ouverture de l’Espagne aux touristes pourra être avancée. Comme le précise nos confrères du quotidien « Le Monde », l’Espagne aimerait évidemment rouvrir ses frontières, mais son gouvernement affirme qu’il ne le fera pas sans un accord européen avant l’été. Et la garantie qu’il existe un contrôle homogène de l’épidémie dans les pays de provenance. Pour le moment, l’idée de la venue de touristes étrangers est donc, de fait, écartée.