Les Nations unies sont préoccupées par l'impact du COVID-19 sur les habitants de Syrie, dont beaucoup ont été déplacés et sont particulièrement vulnérables, a rapporté lundi un porte-parole de l'ONU. Le gouvernement syrien a confirmé 43 cas de COVID-19, dont trois patients décédés, a déclaré Stephane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le cas le plus récent a été confirmé dimanche. "Les Nations unies continuent d'intensifier leurs efforts pour atténuer la propagation du virus, avec pour priorités de renforcer la capacité à détecter, diagnostiquer et prévenir le COVID-19 dans toute la mesure du possible, d'assurer une surveillance adéquate des points d'entrée, et de fournir du matériel de protection aux travailleurs de santé", a déclaré M. Dujarric. L'Organisation mondiale de la santé cordonne les efforts de l'ONU pour renforcer les mesures de préparation et d'atténuation en Syrie, y compris dans les régions troublées du nord-ouest et du nord-est du pays, a-t-il précisé.