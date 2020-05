Le Conseil des ministres tiendra, deamain, sa réunion périodique sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République. "Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin le 3 mai 2020 sa réunion périodique sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale", lit-on dans le communiqué. L’ordre du jour de cette réunion prévoit essentiellement l’examen et l’adoption de l’avant-projet de loi de finance complémentaire pour l’exercice 2020, et des exposés relatifs à la réorganisation de l’année scolaire en cours, du système numérique d'encadrement et de suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base, outre la relance du dispositif d’appui à l’emploi de jeunes, a ajouté la même source.