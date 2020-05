Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé lundi à Alger que les horaires de l'appel à la prière (Adhan) étaient exacts aussi bien sur le plan astrologique que sur la plan de la jurisprudence (Fikh). S’exprimant en marge d’une conférence scientifique organisée par le Haut conseil islamique (HCI), sur "Les effets du jeûne dans le renforcement du système immunitaire", M. Belmehdi a précisé au sujet de l’allégation selon laquelle, l'heure de l'appel à la prière d’El Fedjr serait en avance de 20 ou 30 minutes, que les horaires de l'Adhan en Algérie "sont unifiés et exacts par rapport à l’astrologie et à la jurisprudence religieuse". Déplorant les pratiques de "Certains qui veulent désinformer les jeûneurs", Le ministre a assuré que les horaires de l’appel à la prière "sont unifiés et exacts selon toutes les études astrologiques". A ce propos, le ministre a appelé ceux qui parlent sans référence aucune, à se ressaisir tout en respectant le référent religieux national.