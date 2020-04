Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019, avec une croissance annuelle de 6%, apprend-on auprès du Conseil National des Assurances. Ainsi, le chiffre d’affaires du secteur a atteint 152,1 mds (mds) de DA en 2019, contre 143,3 mds de DA en 2018 (+6,1%). En 2019, les assurances de dommages ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 131,8 mds de DA, s’accaparant, ainsi, une part de marché de 86,7%. Une tendance haussière est observée, dans toutes les branches des assurances de dommages, notamment en assurances "IRD" (+10,4%) et "agricole" (+8,5%). Avec 52,5% de part de marché, l’assurance "automobile" a enregistré un chiffre d’affaires de 69,2 mds de DA, soit une très légère hausse (+0,3%) comparativement à 2018. "Cette stagnation persiste malgré la commercialisation de nouveaux produits et l’élargissement du réseau suite à la création de nouvelles agences", observe le CNA. Avec un chiffre d’affaires de 17 mds de DA, les risques obligatoires marquent une augmentation de 15,4% et ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif relatif à la garantie "Responsabilité Civile", fait encore remarquer la même source. Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille de la branche. Les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille "automobile", avec une part de 75,4%, enregistrent quant à elles une régression de 3,8% par rapport à 2018. La branche a été marquée par la baisse du nombre de contrats particuliers, entrainant, de ce fait, une perte dans le portefeuille. La branche Incendie et Risques Divers "IRD" achève l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 51,5 mds de DA, en hausse de 10,4% comparativement à la fin 2018, générée par l’entrée en portefeuille de nouvelles affaires. Cette croissance trouve son origine dans la hausse de la production de la sous-branche "incendie, explosions et éléments naturels", de 12,4% par rapport à la même période de 2018. Celle-ci détient 71,6% du portefeuille de la branche "IRD". Cette tendance est expliquée, en partie, par l’accroissement du chiffre d’affaires de la garantie "incendie" de 11,3%, mais aussi l’augmentation de la production des assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%, suite à la hausse des primes d’importants contrats, la signature de nouveaux contrats et la commercialisation du produit via les partenaires de bancassurance, explique le CNA.