Des Garde-frontières ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors d'une patrouille de recherche près des frontières à Naâma, alors que d'importantes quantités de denrées alimentaires ont été saisies à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors d'une patrouille de recherche près des frontières à Naâma (2e Région militaire)", note la même source

D'autre part et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam (6e Région militaire), six (06) individus et saisi quatre (04) camions, six (06) véhicules tout-terrain, ainsi que 73,5 tonnes de denrées alimentaires, 26,6 tonnes de ciment et six (06) tonnes de produits détergents destinés à la contrebande".

Par ailleurs, "une unité des Garde-Côtes a secouru, mercredi, lors d'une opération de recherche et de sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de Tipaza, un pêcheur et repêché les cadavres de quatre autres, suite au naufrage de leur navire de pêche".

"Suite à un appel de détresse, une unité des Garde-Côtes a secouru, hier 29 avril 2020, lors d'une opération de recherche et sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de Tipaza (1e Région militaire), un (01) pêcheur et a repêché les cadavres de quatre (04) autres, et ce, suite au naufrage de leur navire de pêche. Les naufragés ont été évacués vers l'Hôpital Mustapha Pacha à Alger", note la même source.