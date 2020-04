Nestlé est profondément attaché à la santé et au bienêtre des personnes et compte jouer un rôle essentiel pendant la crise du COVID-19. Les produits alimentaires et les boissons contribuent à maintenir les populations en bonne santé en améliorant leur qualité de vie. Nous sommes conscients de notre responsabilité à fournir une alimentation saine et assurer son accessibilité, en particulier aux personnes les plus vulnérables de la société : les enfants, les personnes âgées et les individus ayant des problèmes de santé, afin d’améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Complètement impliqué, Nestlé a décidé de soutenir les initiatives solidaires sous l’égide du ministère du commerce et de faire un don substantiel de 660 mille portions alimentaires, composées de 18,6 tonnes de lait en poudre, 1800 kilogrammes de café soluble, ainsi que 80000 litres d’eau potable et, ciblant ainsi les familles dans le besoin surtout en ce début de ramadan. Nestlé Algérie est engagé à travailler sans relâche pour assurer la sécurité de ses collaborateurs, des partenaires commerciaux et des communautés. En plus des normes d'hygiène strictes habituelles, Nestlé Algérie a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires dans ses bureaux et unités de production, avec une attention particulière sur les travailleurs qui sont en première ligne dans les centres de distributions et les usines, notamment Nestlé Industrie Algérie à Oued Semmar, et l’unité de production Nestlé Waters Algérie à Sidi El Kebir. « Nous sommes engagés à assurer la production et la livraison continues de nos produits alimentaires et boissons aux consommateurs. Pour y parvenir, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales, les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, de la distribution et de la vente au détail », précise Mr. Patrick KHORIATY, Directeur Général de Nestlé Algérie.