Le Front Polisario a appelé vendredi à une intervention urgente de l'ONU pour la libération des prisonniers politiques sahraouis des prisons marocaines, en tenant le Maroc pleinement responsable des conséquences graves pouvant résulter de son insistance à les maintenir en détention injuste, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS). Le Bureau Permanent du Secrétariat National du Polisario a appelé les Nations Unies à "intervenir d'urgence pour la libération de tous les prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines, en particulier avec le déclenchement de l'épidémie mondiale de coronavirus", lors de sa réunion vendredi présidée par le président de la République, Secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a précisé l'agence sahraouie. Le Polisario a de surcroît tenu "l'Etat marocain pleinement responsable des conséquences graves pouvant résulter de son insistance à le maintenir en détention injuste, a ajouté SPS. Lors de sa réunion, le bureau permanent a abordé un certain nombre de points, en se concentrant sur la situation générale, sous ses divers aspects, en particulier à la lumière des conditions résultant de la propagation de l'épidémie de Corona dans le monde. Le bureau a entendu une présentation du Premier ministre, du chef du Mécanisme national pour la prévention de l'épidémie de coronavirus, et du ministre de l'Intérieur, traitant des différents mécanismes de travail, en particulier de la santé, et aucun cas d'infection au coronavirus ne soit enregistré dans les territoires libérés et les camps des réfugiés sahraouis. Le bureau permanent a en outre examiné un certain nombre d'autres points, en se concentrant sur les dossiers prioritaires, tels que l'éducation dans la période actuelle et ses difficultés résultant de l'épidémie mondiale, ainsi que sur les développements de la question sahraouie au niveau international.