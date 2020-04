Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 172,42 milliards (mds) de dinars durant les deux premiers mois 2020, contre 159,78 mds de dinars durant les mêmes mois en 2019, enregistrant une hausse de 8%, a appris lundi l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). Les recouvrements effectués par les Douanes ont servi à alimenter le budget de l'Etat à hauteur de 146,09 mds de dinars, contre 136,31 mds de dinars en 2019, en hausse de 7,17%, précisent les données statistiques de la Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).Les recettes affectées au budget de l'Etat ont représenté une part de 84,73% de l'ensemble des recouvrements des Douanes durant les mois de janvier et février derniers. La part des recettes allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de 13,71 mds de dinars, contre 14,21 mds de dinars, en baisse de 3,52%. Selon la DEPD, les recettes destinées à la Caisse nationale des retraites (CNR) se sont établies à 11,35 mds de dinars, contre près de 8,18 mds de dinars, en hausse de 38,80%. Quant aux recettes destinées aux Comptes d'affectation spéciales (CAS), elles se sont établies à 1,12 md de dinars, contre 903,98 millions de dinars, en hausse de 24,18%. Pour les recettes affectées aux communes, elles ont reculé de 14,06%, les deux premiers mois 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, totalisant 143,18 millions de dinars contre près de 166,61 millions de dinars, détaille la même source.