Contaminé par le nouveau coronavirus, Djamel Djaballah, un jeune homme originaire de la commune de Bir El Arch (60 km à l'Est de Sétif), a mené un combat éprouvant contre le Covid-19 et a réussi à vaincre cette maladie, renvoyant un message d'espoir à toutes les personnes infectées par ce virus en Algérie. Pour affronter cette "dure" épreuve, cet homme de 36 ans, s'est armé de courage et a fait confiance aux soignants, médecins et paramédicaux de l'hôpital public hospitalier (EPH) Saroub El Khathir d'El Eulma (15 km à l'Est de Sétif) pour remporter la bataille contre le Covid-19, pour être un rescapé d’une épidémie qui a ébranlé le monde. En convalescence après avoir quitté l’hôpital il y a quelques jours, Djamel souhaite, à présent, partager son âpre expérience avec le coronavirus et en parler. "Je suis rentré de France vers la mi-mars dernier avec ma femme sur un vol de la compagnie d’Air Algérie assurant la ligne Lyon-Alger, et en arrivant à l'aéroport, on m’a soumis au contrôle de température et elle était normale", a-t-il dit. Bien que cet examen n’a pas rien laissé transparaitre d’une possibilité d'infection par le coronavirus, Djamel et sa femme ont pris des précautions pour éviter une éventuelle contamination aux membres de la famille. Le couple a laissé sa fille de 2 ans chez ses oncles maternels. Une fois chez lui, Djamel Djaballah se rappelle avoir ressenti, dès la première nuit, des symptômes grippaux tels que des maux de gorge et de la toux, avant que son état ne s'aggrave, trois jours après, avec une fièvre élevée, une toux sèche et des difficultés respiratoires qui ont précipité son départ à l'hôpital, où il a été très vite soupçonné d’avoir contracté le coronavirus. "On m’a fait un prélèvement sanguin pour le soumettre à des tests, en plus d’une mise en quarantaine au service infectieux en attendant les résultats qui devaient être transmis par l'Institut Pasteur d'Alger", relate-t-il, tout en reconnaissant que "la confirmation de sa contamination par le coronavirus n'était pas une surprise, compte tenu des symptômes ressentis". Pour Djamel, le plus dur c’était l’attente des résultats des analyses, surtout d'un point de vue psychologique, d'autant que le processus a nécessité 6 jours. "C’était les 6 jours les plus longs de ma vie", confie-t-il. Toujours en quarantaine à son domicile, cet homme se rappelle également les douleurs occasionnées par la maladie, faisant état d’un "violent mal de tête et une chaleur intense semblable à celle dégagée par le corps après un exercice physique intense, des symptômes ayant disparu après cinq jours".