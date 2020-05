La crise que nous traversons, actuellement, exige le renforcement de la coordination, de la coopération et de la solidarité entre les Etats Non-alignés, de même que la prise de mesures urgentes à même de limiter ses graves répercussions, d'où l'impératif pour notre Mouvement de prouver sa capacité d'adaptation pour être un acteur actif dans l'ordre mondial.

Monsieur le Président,

Avec l'accélération de la cadence de propagation de cette pandémie, tous les pays se sont engagés à l'application des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à travers la prise d'une série de décisions nationales dans le souci de renforcer les mesures préventives devant ralentir la cadence de la propagation du virus.

Dans ce cadre, l'Algérie a procédé, depuis l'apparition des premiers cas, à l'application du confinement, au renforcement des mesures préventives et à l'intensification des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens en vue d'augmenter le niveau de prise de conscience sanitaire, d'autant que le droit aux soins et à la couverture sanitaire globale en Algérie est consacré comme Droit constitutionnel fondé sur une politique volontariste englobant toutes les catégories de la société sans distinction aucune, ni exclusion.

L'Algérie a également pris plusieurs mesures afin de tirer le meilleure avantage des ressources humaines et matérielles nationales disponibles, en consacrant annuellement plus du tiers de ses revenus au développement humain, à même de contribuer au renforcement des capacités nationales dans l'objectif d'enrayer la propagation du Covid-19 et limiter ses répercussions. Je saisis cette occasion pour réitérer mon soutien et ma reconnaissance aux acteurs de premiers rangs qui ne ménagent aucun effort en vue de la lutte contre ce défi hors pair.

Par ailleurs, l'Algérie a mis en place plusieurs mécanismes urgents de solidarité au profit des catégories touchées par cette situation, et ce à travers l'affectation d'aides financières pour la prise en charge totale de cette catégorie vulnérable de la société et l'adoption d'un plan pour la réduction des retombées de la pandémie sur l'économie nationale permettant un retour rapide à la cadence naturelle de production, outre la mobilisation de tous les moyens offerts pour le rapatriement des ressortissants bloqués au niveau des différents pays, conformément à un plan étudié, renforcé par les mesures préventives urgentes.

Monsieur le Président,

Mon pays est profondément convaincu de l’impératif de renforcer tous ces efforts nationaux par d’autres mesures internationales basées sur la coopération et l’échange de vues et les expertises en la matière, pour raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre nos pays et unifier les efforts internationaux entre pays Non-alignés, d’une part, et organisations régionales et acteurs internationaux, d’autre part.

Cependant, je tiens à souligner l'importance d’un accès équitable, efficace et en temps réel à tout vaccin contre le Covid-19, qui serait découvert à l’avenir, et ce au profit de tous les pays, notamment ceux en voie de développement.

De même que j’insiste sur l’importance du soutien aux efforts de l'OMS, conformément à la résolution n 74/274 de l’Assemblée générale.

Depuis cette tribune, je lance un appel au Conseil de sécurité des Nations unies pour se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, notamment en Libye, sans omettre la situation dans les territoires occupés en Palestine et au Sahara occidental.

Il est, désormais, impératif de donner une chance, en zones de conflits, à tous les acteurs pour qu'ils puissent lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Nous proposons, également, d’engager dès lors une réflexion en vue d’élaborer un plan d’action permettant d’atténuer au maximum les répercussions de cette pandémie sur les pays en voie de développement, notamment en Afrique et d’insuffler une nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés par cette pandémie.

Les principes de notre Mouvement prévoient le soutien des causes justes et la dénonciation des mesures unilatérales susceptibles d'entraver les efforts internationaux visant à venir à bout de cette pandémie et de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’Homme.

Nous demandons, aussi, à ce que soient levées toutes les entraves empêchant les Etats d'adhérer à ces efforts et d'assurer une couverture sanitaire exhaustive à leurs populations.

Monsieur le Président,

Je ne puis, au terme de mon allocution, que vous réaffirmer l’engagement total de l’Algérie à adhérer à tous les efforts menés sous l'égide du Mouvement des Pays non-alignés, dans le but de resserrer les rangs face à cette pandémie. Nous saluons, à ce propos, la décision de mise en place d'un groupe de travail des pays du Mouvement pour l’échange d’informations et d’expériences en la matière.

Nous demeurons entièrement disponibles à contribuer à ces efforts internationaux qui visent à enrayer la propagation de cette pandémie et limiter ses répercussions socio-économiques, souhaitant que les efforts des pays membres soient couronnés de succès et de réussite.

L'Algérie est prête, comme à l'accoutumée, à œuvrer à la promotion des relations de coopération liant nos pays amis.

L'Algérie est convaincue que le succès des travaux et actions du Mouvement demeurera, à jamais, tributaire de son unité et de son respect de la diversité de ses membres, mais aussi de la valorisation de sa capacité d'interaction positive avec les mutations effrénées sur la scène internationale, ce qui renforce davantage notre confiance quant à un avenir radieux promis pour notre Mouvement qui représente une tribune distinguée, à partir de laquelle sont exprimées les aspirations et espoirs des peuples des pays membres, et un cadre efficace de leur concrétisation en consolidation de la sécurité, de la paix, de la stabilité et d'une vie décente de par le monde.

Je vous remercie de votre attention".