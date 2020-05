Les brigades de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la Sûreté d'Alger ont effectué en avril dernier 84 interventions liées à la réalisation de constructions sans permis de construire et 16 autres relatives au commerce illégal, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Dans le cadre de la préservation de l'urbanisme et de l'assainissement de la voie publique, la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la Sûreté d'Alger a recensé, en avril dernier, 84 interventions liées à la réalisation de constructions sans permis de construire et 16 autres liées au commerce illégal", a précisé le communiqué.

S’agissant de la protection de l'environnement dans son volet relatif à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, 376 interventions ont été recensées concernant le jet et l’abandon d’ordures ou le non-respect du système de collecte mis en place par les organismes concernés et 299 autres relatives au dépôt, jet et abandon de déchets inertes résultant de l’exploitation de carrières et de mines et de travaux de construction et de démolition.

Les mêmes services ont enregistré 27 interventions pour obstruction de la voie publique en raison de dépôt ou abandon d’objets et 13 interventions concernant le jet ou le dépôt sur la voie publique de déchets et de toute autre matière pouvant engendrer une nuisance ou des risques sanitaires, a indiqué la même source qui ajoute que 9 décharges anarchiques ont été éliminées en collaboration avec les autorités locales.

Par ailleurs, ces mêmes services ont recensé six interventions liées au jet de corps d’animaux morts ou de déjections animales et une autre relative à la vente, l'achat et la commercialisation des viandes hors abattoir.