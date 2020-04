Le wali de Blida Kamel Nouicer, a affirmé lundi que "tous les indicateurs témoignent de la stabilité de la situation sanitaire" dans la wilaya ayant enregistré depuis le début de la propagation de la pandémie covid-19 en mois de mars dernier le plus haut taux d’affection et de décès au niveau national. "Nous enregistrons actuellement une amélioration qualitative d’autant que tous les indicateurs démontrent la stabilité de la situation sanitaire", a déclaré M. Nouicer à l’APS, ajoutant que ces indicateurs consistent en le recul palpable du nombre des cas confirmés se rendant aux hôpitaux de la wilaya. Les Hôpitaux de Brahim Tirichine, Frantz Fanon, El Affroun et Meftah ne reçoivent désormais pas de nombreux cas en sus du nombre quotidien acceptable des patients, a-t-il précisé. Et d’ajouter que "les cas graves qui nous inquiétaient au niveau des services de réanimation ne sont pas nombreux actuellement au point de dire que les respirateurs artificiels sont en repos quasi-total". Selon le Wali de Blida, "les cas réagissant positivement au protocole s’accroissent et même les citoyens ont pris conscience quant au risque de cette pandémie", soulignant que l’indicateur essentiel consiste "en la réduction du nombre de décès à travers toute la wilaya". "Tous ces indicateurs nous poussent à dire que la situation est stable", soutient M. Nouicer, cependant, poursuit-il, nous espérions enregistrer une "courbe descendante par rapport aux plans des cas confirmés et des décès". "J’insiste sur les appels lancés par des équipes médicales pour que les citoyens continuent à respecter les mesures préventives et à consentir davantage d’efforts pour sortir de ce tunnel", a-t-il déclaré. Par ailleurs, il salué la compréhension par citoyens des orientations des médecins. "Je les appelle en toute fraternité à continuer à respecter le confinement".