Dix combattants d’une coalition de paramilitaires intégrée aux forces régulières irakiennes ont été tués tôt hier par des terroristes du groupe Etat islamique (EI) au nord de Baghdad, ont annoncé les troupes irakiennes qui enregistrent leurs pertes les plus lourdes depuis des mois.»Six combattants ont d’abord été tués par des tirs de terroristes de l’EI sur un check-point du Hachd al-Chaabi» dans la province de Salaheddine qui borde Baghdad au Nord, a indiqué le commandement militaire irakien dans un communiqué.»Puis, alors que des renforts arrivaient, une bombe a visé leur convoi et tué trois combattants du Hachd», coalition de paramilitaires désormais intégrée à l’Etat, selon le texte. Un 10e combattant du Hachd a été tué dans une autre attaque de l’EI dans la même province, à moins de 200 kilomètres de Bagdad, est-il ajouté dans le communiqué.»Des avions F-16 survolent la zone pour rechercher les jihadistes», a indiqué dans la matinée un responsable policier de Salaheddine. Cette attaque, la plus meurtrière depuis des mois, intervient après que l’EI a multiplié incursions, assassinats et violences ces dernières semaines. La semaine dernière, le groupe a revendiqué un attentat- suicide ayant fait quatre blessés devant le siège du renseignement à Kirkouk (Centre).»Depuis un mois environ, les attaques de l’EI sont de plus en plus audacieuses: les jihadistes s’en prennent directement aux troupes irakiennes et parfois même en plein jour», note Sam Heller, spécialiste de l’EI. «L’attaque de samedi, si elle a bien été coordonnée entre différentes cellules de l’EI, pourrait marquer une escalade», affirme-t-il encore. En 2014, l’EI était parvenu à s’emparer de façon fulgurante d’un tiers de l’Irak. Face à lui, deux forces s’étaient alors dressées: d’un côté la coalition internationale emmenée par Washington, de l’autre le Hachd al-Chaabi, formé en majorité d’ex-miliciens chiites pro-Iran. La coalition se contente désormais de mener des raids aériens —surveillance ou frappe— en appui aux forces irakiennes.s.