Dix jeunes palestiniens, dont un ex-prisonnier de la localité d’Al-Issawiya, située à El Qods occupée, ont été arrêtés hier par les forces d’occupation israéliennes, a indiqué l’agence palestinienne Wafa. Des sources locales, citées par Wafa, ont rapporté que les forces d’occupation avaient fait incursion dans plusieurs quartier d’Al-Issawiya et ont endommagé plusieurs maisons, fracassant leurs portes. Elles y ont arrêté sept jeunes Palestiniens. Pour les habitants d’Al-Issawiya et d’autres parties d’El Qods-Est occupée, les incursions militaires israéliennes et les démolitions de bâtiments et d’installations sont une réalité quotidienne. Les habitants sont constamment réprimés par les forces d’occupation israéliennes et toute personne, y compris les enfants, risque une arrestation arbitraire. Dans le nord de la Cisjordanie occupée, précisément dans la ville de Qalqilya, les soldats d’occupation israéliens ont arrêté trois résidents de la localité d’Azzoun, à l’est de la ville, après avoir fait incursion dans les domiciles de leurs familles. Azzoun, la localité de 12 000 habitants, est encerclée par six colonies israéliennes illégales.