Au moment où les troupes du maréchal Haftar faisaient pleuvoir une pluie de roquettes sur la capitale libyenne, en réponse à la prise des villes stratégiques de Sorman et Sabratha par les forces loyales au Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, le chef du GNA Fayez al-Serraj a accordé un entretien au quotidien italien La Repubblica dans lequel il affirme qu'il ne va plus négocier une solution politique avec Khalifa Haftar. «Je ne vais plus m'asseoir (à la table des négociations) avec Haftar, après les désastres et les crimes qu'il a commis à l'encontre de tous les Libyens», a ainsi martelé Al-Serraj. Ce n'est pas la première fois que ces propos sont tenus. Al-Serraj n'a pas oublié la rencontre organisée à Abou Dhabi, début avril 2019, avec son rival pour préparer la conférence onusienne de sortie de crise. Or, le 4 avril exactement, le maréchal Haftar lançait ses troupes à l'assaut de Tripoli, prenant au dépourvu le GNA.

On sait ce qu'il est advenu. Depuis la chute de Maamar El Gueddhafi, en 2011, la Libye est plongée dans le chaos tandis que les deux protagonistes de la crise se disputent le pouvoir, au prix de plusieurs centaines de morts et d'environ 220 000 déplacés. Le conflit s'est aggravé avec l'ingérence de parties étrangères qui arment et pilotent, en fonction de leurs intérêts politiques et économiques, les deux factions. Une ingérence qui a non seulement compliqué le problème mais qui influe négativement sur le contexte régional, avec une menace d'embrasement sur les frontières des pays voisins et une montée en puissance des groupes terroristes dans l'ensemble maghrébin et sahélien.

Sourd aux appels de l'Onu, de l'Union africaine et d'autres organisations humanitaires, Haftar poursuit son aventure malgré des effets d'annonce sur sa volonté de négocier un cessez-le-feu ou de contribuer à une solution politique de la crise. En réalité, il reste convaincu que seule la solution militaire lui permettra de mener à bien son projet et c'est pourquoi ses représentants aux pourparlers de Genève, sous l'égide de l'ONU, n'ont pas fait le voyage, laissant ceux du GNA face à eux-mêmes. Plus que jamais, la Libye est dans une impasse aux risques énormes, que vient aggraver la menace du Covid-19. Celle-ci n'a pas pesé dans la recherche d'une quelconque accalmie puisque mardi soir, des dizaines de roquettes sont tombées sur Tripoli et ses habitations tout en ciblant, plus particulièrement, l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli. «Nous avions accepté un cessez-le-feu et une trêve humanitaire. Nous nous attendions à ce que les dangers liés à l'épidémie de coronavirus transforme pour une fois Haftar en un homme de parole», souligne Al-Serraj dans son entretien. «Mais lui (Haftar) a vu dans la pandémie une opportunité pour nous attaquer. Et vu l'échec (de cette offensive), il vise avec des tirs sans discrimination Tripoli, les zones résidentielles, les établissements civils, même l'hôpital public dans le centre de la ville». «Nous avons toujours cherché à résoudre nos disputes à travers un processus politique, mais chaque accord a immédiatement été violé par Haftar», conclut-il. Il semble ainsi que le conflit, nourri et exacerbé par les ingérences étrangères, ne soit pas prêt de s'effacer devant le Covid-19.