Aucun cas suspect de coronavirus (Covid-19) n’a été enregistré à ce jour, dans les camps des réfugiés sahraouis et les zones libérées, a réaffirmé mardi la ministre sahraouie de la Santé publique, Jira Bulahi, citée par l’agence SPS.La ministre sahraouie recevait une aide médicale du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), une agence spécialisée de l’Union africaine (UA). L’aide est composée d’outils de protection et de dépistage du coronavirus, qui permettent de détecter une infection sans recourir à une assistance étrangère. La réception a eu lieu en présence d’un représentant du Croissant-Rouge sahraoui, Abderrahman Lehibib, et du directeur des soins médicaux au ministère de la Santé publique, Jalil Lassiad. A cette occasion, Mme Jira Bulahi a rendu hommage à l’Union africaine pour ce geste de solidarité envers le peuple sahraoui.