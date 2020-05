Cuba a émis jeudi une «énergique protestation» auprès des Etats-Unis après des tirs contre son ambassade à Washington, un incident lié selon La Havane à la politique «hostile» du gouvernement américain envers Cuba. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a convoqué la chargée d’affaires américaine à La Havane, Mara Tekach, à laquelle il a transmis la protestation de son gouvernement devant ce qu’il a appelé «une grave agression terroriste». «Il n’est pas possible de dissocier un tel acte du renforcement de la politique d’agression et d’hostilité qu’applique le gouvernement des Etats-Unis contre Cuba, ni du durcissement du blocus» que Washington impose à Cuba, a déclaré le ministre à la télévision d’Etat cubaine. La mission diplomatique a été touchée jeudi par des coups de feu qui ont endommagé sa façade alors que se trouvaient dans le bâtiment «une dizaine de fonctionnaires diplomatiques qui ont été exposés à un grave danger», a poursuivi M. Rodriguez. L’auteur des tirs, qui n’ont fait aucun blessé, a été arrêté et identifié par la police américaine: Alexander Alaza, un homme de 42 ans résidant au Texas, qui a été inculpé d’attaque «dans l’intention de tuer». Pour le chef de la diplomatie cubaine, l’agression «a été encouragée par la rhétorique de plus en plus hostile contre notre pays dans laquelle sont impliqués tant le secrétaire d’Etat américain que de hauts fonctionnaires du département d’Etat».