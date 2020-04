Le Parlement turc a adopté lundi soir une loi approuvant la libération de dizaines de milliers de détenus pour tenter de désengorger les prisons menacées par la pandémie. «Le projet est devenu loi après avoir été adopté», a annoncé l'assemblée sur son compte Twitter officiel. La nouvelle loi concerne plusieurs catégories de prisonniers, dont les personnes âgées en mauvaise santé et les femmes enceintes. Elle exclut les meurtriers, les auteurs de crimes sexuels et les trafiquants de drogue. Le ministre turc de la Justice, Abdulhamit Gul, a déclaré lundi que trois détenus étaient morts du Covid-19 sur un total de 17 contaminés par la maladie. Treize de ces détenus se trouvent à l'hôpital dans un état satisfaisant, mais un autre souffrant de pathologies antérieures est en soins intensifs, selon le ministre. D'après les chiffres du ministère de la Santé, la Turquie a enregistré plus de 61.000 contaminations et près de 1.300 personnes sont mortes.