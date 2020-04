Depuis bientôt six semaines, la France vit à l'heure d'un confinement plus ou moins strict, afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus qui aura coûté la vie à 22 856 personnes parmi lesquelles 242 pour la seule journée d'hier. Un chiffre qui est relativisé par un syndicat de médecins, MG France, qui affirme que pas moins de 9000 autres victimes n'ont pas été comptabilisées du fait de leur décès à domicile par le ministère de la Santé. Cité par les médias locaux, le président du syndicat de médecins MG France, Jacques Battistoni, estime que l'Hexagone aurait déjà franchi la barre des 30.000 morts et que les 9000 patients décédés du Covid-19 entre le 17 mars et le 19 avril n'ont pas été pris en compte dans les bilans communiqués par les institutions étatiques. «Nous avons fait une enquête auprès des médecins généralistes. Nous avons eu beaucoup de réponses, 2.339 réponses exactement», a-t-il notamment argumenté.

En tout état de cause, le pays est durement touché par la pandémie et les autorités sanitaires ne peuvent, en aucun cas, être accusées d'avoir dissimulé les chiffres évoqués par MGF, dans la mesure où tous les médecins, en ville comme dans les zones rurales, ne sont pas tenus de faire un recueil de leurs patients et encore moins de le transmettre au ministère de la Santé. Ainsi, par-delà cette polémique mal venue, la France s'apprête-t-elle à franchir le pas du déconfinement. C'est pourquoi le gouvernement d'Edouard Philippe a mis les bouchées doubles, ces jours derniers, pour effectuer d'ultimes arbitrages afin de finaliser le plan qui sera soumis, aujourd'hui, même aux députés. Tout cela, sur fond de vives critiques de l'opposition exaspérée par des chiffres du chômage qui ont atteint des niveaux record, fin mars.

Sans doute, Edouard Philippe aura-t-il du pain sur la planche pour affronter les protestations qui vont pleuvoir mais, la majorité obtenue par LaRem étant confortable, le vote devrait, demain, se dérouler sans surprise, d'autant que, seuls 75 des 577 députés seront présents pour la séance.

Le pari est, certes, risqué dans la mesure où il s'agit d'un double défi: Matignon cherche, en effet, à relancer l'économie tout en veillant, coûte que coûte, à ne pas relancer la pandémie! Un véritable casse-tête qui confine à un exercice d'équilibriste, alors que le gouvernement est très attendu sur le terrain du chômage qui a grimpé, le mois dernier, de 7,1%. La bonne nouvelle, c'est la lente mais sûre amélioration de la situation dans les hôpitaux qui voit constamment en baisse le nombre de patients en réanimation. Deux semaines avant le début du déconfinement, bien des questions doivent trouver la réponse adéquate: où, comment et sous quelle condition organiser la distribution des masques? Quelle procédure pour l'ouverture des commerces? Relancer l'école et de quelle manière? Que faire avec les entreprises, dont beaucoup sont chancelantes? Le Conseil scientifique qui a pour mission d'instruire les autorités, à ce sujet, a déjà rendu sa copie: il recommande une «levée progressive et contrôlée» du processus, laissant aux politiques le soin de faire leur propre pari!