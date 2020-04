Des heurts nocturnes se sont produits ces derniers jours en France entre les forces de l’ordre et des habitants de banlieue parisienne et de Strasbourg, malgré le confinement, a-t-on appris de sources policières. En banlieue parisienne, la situation est tendue depuis l’accident d’un motard, samedi soir, à Villeneuve-la-Garenne, dans des circonstances encore floues. Le motard a eu la jambe fracturée après avoir heurté la portière d’une voiture de police banalisée, et l’incident, en plein confinement, a enflammé les réseaux sociaux, dénonçant une «bavure policière». Neuf personnes ont été interpellées, dans la nuit de lundi à mardi, après des violences urbaines, «pour détention d’engins incendiaires et participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations», selon la préfecture de police de Paris. Des incidents sporadiques avaient déjà éclaté dans plusieurs communes de l’Ile-de-France et une quinzaine de voitures ont été saccagées. Dans l’est, deux quartiers de Strasbourg ont été le théâtre d’échauffourées et quatre personnes ont été interpellées.