Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rejeté une tentative du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo qui voulait selon des médias démontrer que les Etats-Unis restaient un Etat participant à l'accord de 2015 sur le nucléaire, connu sous le nom de JCPOA. En 2018, le président Trump a annoncé «mettre fin à la participation des Etats-Unis au JCPOA, rêvant que sa pression maximale mettrait l'Iran à genoux», a déclaré Zarif sur Twitter. «Constatant l'échec de cette politique, il veut désormais redevenir participant au JCPOA. Cessez de rêver: la nation iranienne décide toujours de sa destinée», a souligné Zarif. Trump a réinstauré les sanctions financières et énergétiques sur l'Iran pour le forcer à accepter un accord remanié. Dimanche, les médias occidentaux ont rapporté que les Etats-Unis travaillent sur des arguments juridiques montrant qu'ils «font toujours partie de l'accord sur le nucléaire», afin de recourir au Conseil de sécurité pour prolonger l'embargo sur les armes contre l'Iran, validé dans le cadre du JCPOA et qui doit expirer dans six mois.