C'est hier que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a finalement réagi aux accusations du président américain Donald Trump sans pour autant évoquer sa décision de suspendre la contribution des Etats-Unis au budget de l'organisation onusienne. «Rien n'a été caché aux Etats-Unis, dès le premier jour, s'agissant de la pandémie du coronavirus, a déclaré le premier responsable de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus qui explique qu' «une quinzaine d'employés du Centre américain de contrôle des maladies (CDC) ont été détachés auprès de l'OMS, depuis janvier, et deux responsables américains y ont été affectés à long terme, un signe de la transparence de l'agence onusienne». Dans sa conférence de presse, il a ainsi martelé que «tous les pays obtiennent des informations immédiatement» sur le Covid-19 qualifié d' «ennemi public n°1» et pour lequel il a rappelé avoir «mis en garde dès le premier jour: c'est un diable que tout le monde devrait combattre».

Pointée par Donald Trump au motif qu'elle a raté sa réponse rapide à la propagation du nouveau coronavirus, malgré son rôle de coordination des efforts internationaux contre la pandémie, et accusée d'avoir failli dans le partage des informations «de manière opportune et transparente» par le président-milliardaire américain, l'OMS a protesté de son exercice exemplaire en soulignant qu' «il n'y a pas de secret à l'OMS, parce que garder des choses confidentielles ou secrètes est dangereux (...), parce qu'il s'agit de vies et rien qu'une seule vie est très précieuse. S'il y existe une forte unité et une forte solidarité mondiale, le monde peut encore gagner la lutte contre le Covid-19», a exhorté le directeur général de l'organisation onusienne qui prévient que «sans les deux, croyez-nous, le pire est encore devant nous». A titre démonstratif, il a fait mention de la commande passée, en collaboration avec d'autres organisations, de 30 millions de tests de dépistage au cours des quatre prochains mois et de la livraison du matériel de protection et des fournitures médicales à 40 pays. L'OMS compte, également, expédier près de 180 millions de masques chirurgicaux, 54 millions de masques N95 et plus de 3 millions de lunettes de protection vers les pays dans le besoin, en avril et mai courants.

Au cours des semaines écoulées, l'OMS n'a pas cessé d'exprimer sa vive inquiétude sur la situation qui prévaut en Afrique, dont les moyens de lutte contre la pandémie sont limités, mais le fait est que le continent a pris conscience de la gravité de la menace et des dispositions drastiques ont été mises en oeuvre, presque partout en Afrique. Aucun gouvernement ne s'est trouvé dans le déni, bien au contraire et l'arme du confinement et du couvre-feu a été utilisée à bon escient, malgré les conséquences que cela peut entraîner sur l'économie fragile de bon nombre des pays concernés. Fort heureusement, l'Afrique n'a pas été frappée par le Covid-19 avec la même force que la Chine, l'Europe et les Etats-Unis, auquel cas il y aurait eu un vrai désastre. Elle se retrouve avec 1000 décès environ et près de 20 000 cas de contamination, ce qui en fait, avec l'Australie, l'un des continents les moins touchés par la pandémie. Cela étant, l'occasion est là qui doit conduire les gouvernements africains à penser l'avenir d'une manière plus ambitieuse et plus solidaire que jamais.