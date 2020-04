Moins impacté que le reste du monde par la pandémie du Covid-19, avec 791 décès et 14.440 cas de contamination au total, le continent africain a pris une panoplie de mesures de prévention pour freiner la propagation du virus. Au total, 52 pays africains sont désormais touchés par le coronavirus en enregistrant 791 décès et 14.440 cas au total, selon le dernier bilan établi par des médias sur la base de sources officielles mardi. Les Etats continuent de prendre leurs dispositions, suspension des liaisons aériennes avec les pays européens et capitales du Moyen-Orient, fermeture des frontières terrestres, des établissements scolaires, mesures de confinement partiel ou total, campagnes de sensibilisation, restrictions aux évènements sportifs et culturels, fermeture des stades au public, ou couvre- feu et état d'urgence.

En Algérie, les mesures de prévention, dont le confinement de la population et les campagnes de sensibilisation, prises à temps par les plus hautes autorités du pays, ont permis de freiner la propagation du virus, qualifié d'«ennemi de l'humanité» par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). «Le verrouillage est le meilleur moyen de stopper la propagation de la pandémie de Covid-19», a déclaré le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, (IPA).

Le tout premier cas de coronavirus en Afrique a été annoncé par l'Egypte le 14 février. Face à l'épidémie, les autorités ont pris des mesures strictes, en imposant notamment un couvre-feu nocturne depuis le 25 mars, en plus de la fermeture des écoles et universités, des mosquées et lieux de cultes, musées et sites archéologiques jusqu'au 15 avril. Selon Mary Stephen, chargée de la préparation aux urgences sanitaires du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, la quasi-totalité des cas actuellement détectés en Afrique sont des cas d'importation, principalement en raison des mouvements de personnes entre les zones touchées et l'Afrique. L'OMS avait évalué la situation des pays africains au début de l'épidémie pour comprendre comment ils devaient renforcer leur capacité de riposte au virus. «Nombre d'entre eux ont activé des centres d'urgence de santé publique et des mécanismes de coordination, élaborant un plan de préparation et de réponse au niveau national, a assuré la responsable de l'organisation sanitaire. L'Afrique du Sud figure parmi les plus touchés, en matière de contamination, par le virus sur le continent africain. Le pays compte 2272 cas de Covid-19, dont 410 en rémission et 27 décès. Pour tenter d'endiguer la propagation du virus, le président Cyril Ramaphosa a instauré un confinement pour toute la population jusqu'au 16 avril au moins. Parmi les autres pays touchés, le Soudan comptabilise 17 cas avérés de contamination dont deux morts, alors que 4 cas ont été confirmés au Soudan du Sud voisin. Le Botswana a 13 cas confirmés dont un premier décès, alors que cinq cas ont été confirmés en Eswatini (ExSwaziland) et 16 cas en Namibie.

Face à la propagation, l'inquiétude a gagné l'ouest du continent. Le Sénégal a enregistré 291 cas. Le pays déplore deux morts. Au Burkina Faso, le pays sahélien de 20 millions d'habitants est le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest. Il compte 515 cas confirmés dont 27 décès. Les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne. Le Cameroun est, par ailleurs, le deuxième pays touché d'Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud. Il y a 848 cas répertoriés dont 12 décès. Au Cap-Vert, l'on comptait mardi 10 cas déclarés, à Praia, la capitale, mais aussi sur l'île de Boa Vista. Un décès a eu lieu et l'île est en quarantaine, tandis qu'en Côte-d'Ivoire, le nombre de personnes atteintes est de 626 dont six décès. Le Ghana compte 566 cas de coronavirus dont huit décès, la Guinée 319 cas et aucun décès. 59 cas de Covid-19 ont été déclarés au Libéria dont six morts. Le Mali est passé à 123 personnes infectées dont six morts. Le Niger, autre pays du Sahel, compte 548 cas dont 13 morts, tandis que le Nigeria enregistre 343 cas confirmés dont 10 morts. En Afrique centrale, l'Angola (19 cas de Covid-19, dont deux morts), la République démocratique du Congo (plus de 235 cas dont 20 morts), le Congo Brazaville (60 cas et cinq morts), le Gabon (57 cas dont un mort) et la Guinée Equatoriale (21 cas dont trois morts), sont touchés. La petite île de Sao Tome-et-principe est elle aussi affectée par l'épidémie. Quatre cas ont été confirmés, tandis que le Sierra Léone compte 10 cas, le Togo, (77 cas) dont trois décès. L'Afrique de l'Est est également touchée: Djibouti (298 cas dont deux morts), l'Ethiopie (74 cas dont trois décès), le Kenya (208 cas certifiés dont 9 morts pour la plupart à Nairobi), l'Ouganda (54 cas), le Rwanda (127 cas), la Somalie (60 cas dont deux morts), la Tanzanie (49 cas dont trois décès), le Zimbabwe (17 cas dont trois décès) entre autres. Dans l'Océan Indien, Madagascar a enregistré

106 cas le 14 avril. Depuis le 30 mars, des mesures de confinement et un couvre-feu nocturne ont été instaurés dans la capitale Antananarivo, mais aussi à Tamatave, où se trouve le premier port du pays. A l'île Maurice, 324 cas ont été déclarés dont neuf morts. Aux Seychelles, 11 cas sont déclarés et plus de 250 personnes sont toujours en quarantaine surveillée.