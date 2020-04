Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mardi un «énorme plan de soutien» économique et social d'un montant de 24,4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie de Covid-19. «Nous annonçons ce soir un énorme plan de soutien économique et d'aide sociale de 500 milliards de rands (24,4 milliards d'euros, 26,5 milliards de dollars), ce qui représente environ 10%» du produit intérieur brut de l'Afrique du Sud, a déclaré M. Ramaphosa lors d'une intervention télévisée. «L'impact du coronavirus nécessite un budget coronavirus extraordinaire», a-t-il estimé, soulignant que «l'ampleur de ce programme d'urgence (était) historique» pour la première puissance industrielle du continent africain.

Parmi les 500 milliards de rands alloués au plan de reprise, 130 milliards sont issus du budget actuel, pour lequel les priorités ont été revues, a précisé le chef de l'Etat. Les 370 milliards de rands restants proviendront notamment «des partenaires internationaux et des institutions financières internationales». Pour le volet social, un total de 50 milliards de rands sera alloué aux plus vulnérables, qui vont recevoir une augmentation de leurs allocations sociales pendant six mois. Cette enveloppe doit permettre de venir en aide à des «millions de Sud-Africains dans l'économie informelle» et les chômeurs qui «se battent pour survivre», alors que «la pauvreté et l'insécurité alimentaire se sont aggravées de façon spectaculaire au cours des dernières semaines», a souligné M. Ramaphosa. Pour le volet économique, le gouvernement va proposer notamment 200 milliards de rands de garanties de prêts aux entreprises pour couvrir «leurs coûts opérationnels, comme les salaires, les loyers et le paiement des fournisseurs». Ce plan doit permettre d'aider «plus de 700.000 entreprises et plus de 3 millions d'employés» dans cette période difficile qui intervient après l'entrée en récession, au début de l'année, de l'Afrique du Sud. Entrée en récession fin 2019 avant le début de la pandémie, l'Afrique du Sud tourne au ralenti depuis son entrée en confinement national le 27 mars dernier. Cette mesure a été prolongée jusqu'à au moins le 30 avril. Selon une enquête de l'Institut national de la statistique (StatsSA) publié mardi, plus de 40% des entreprises sud-africaines redoutent de ne pas survivre à la pandémie de coronavirus et au confinement total. Le pays est le plus touché par la pandémie mondiale de Covid-19 en Afrique, avec 3.465 cas confirmés, dont 58 morts. Aussi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa prévoit-il de déployer plus de 73.000 soldats supplémentaires pour faire respecter le confinement instauré afin de lutter contre la propagation du coronavirus, selon la ministre de la Défense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, hier. Depuis plus de trois semaines, les 57 millions de Sud-Africains sont soumis à un confinement strict que la police et l'armée s'efforcent de faire respecter. Dans une lettre au Parlement, le président Ramaphosa a annoncé sa décision de déployer 73.180 membres supplémentaires des forces de défense sud-africaines jusqu'au 26 juin. L'opération devrait coûter environ 4,5 milliards de rands (2,2 millions d'euros), selon cette lettre datée de mardi. Les effectifs déployés comprennent des troupes régulières, de réserve et auxiliaires.