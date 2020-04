Une nouvelle cargaison massive de matériel médical offert par la Chine à douze pays et régions d'Afrique est arrivée jeudi à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Des hauts responsables et des représentants de divers bureaux nationaux et internationaux et des diplomates et représentants de l'Union africaine (UA) et du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont assisté à la cérémonie d'arrivée et de remise de cette cargaison, qui s'est déroulée jeudi après-midi au terminal de fret d'Ethiopian Airlines à Addis-Abeba.

Soulignant que le COVID-19 se propageait très rapidement dans différentes parties du continent africain, les hauts responsables et les experts présents à la cérémonie ont salué ce don de matériel, soulignant qu'il apporterait une contribution significative à la lutte contre l'épidémie sur le continent. Les équipements médicaux offerts par la Chine comprennent entre autres des masques de protection, des blouses de protection jetables, des thermomètres frontaux, des lunettes de protection, des gants et des couvre-chaussures à usage médical.

Tan Jian, ambassadeur de Chine en Ethiopie, a déclaré à cette occasion que l'épidémie de COVID-19 avait «entraîné l'espèce humaine tout entière dans une terrible guerre d'envergure mondiale». «Le virus est à la fois nouveau et extrêmement contagieux, l'attaque est soudaine et sans précédent», a-t-il souligné.»C'est dans le besoin que l'on reconnaît les véritables amis. La coopération sino-africaine en matière de lutte contre le COVID-19 atteste clairement de l'amitié qui nous unit», a ajouté l'ambassadeur chinois. Notant que la Chine avait «reçu une aide et un soutien touchants de la part de l'Afrique lorsqu'elle traversait la période la plus difficile de sa lutte contre l'épidémie», M. Tan a souligné que cette marque d'amitié «serait toujours chérie par le peuple chinois, et resterait à jamais gravée dans sa mémoire».

Le matériel médical envoyé par la Chine devrait à présent être transféré vers douze pays et régions d'Afrique: l'Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, Djibouti, le Lesotho, Madagascar, la Namibie, le Niger, le Rwanda, la Somalie, et la région tanzanienne de Zanzibar. L'Ethiopie a déjà reçu il y a peu des équipements médicaux en provenance de Chine, et d'autres livraisons sont encore en route vers ce pays d'Afrique de l'Est. Une autre cargaison de fournitures médicales venues de Chine a également été expédiée un peu plus tôt ce mois-ci vers d'autres pays africains via Accra, au Ghana.

Selon le CDC Afrique, le bilan de la pandémie de COVID-19 sur le continent africain atteignait jeudi après-midi 1.242 décès pour 25.937 cas confirmés. Dawit Yirga, directeur général des Affaires asiatiques et océaniennes du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a souligné que l'Afrique et la Chine étaient liées par une «amitié indéfectible», et que le partenariat stratégique sino-africain «faisait preuve de force et de vitalité en cette période de défis sans précédent». Dans le cadre du soutien apporté par la Chine aux efforts africains de lutte contre le COVID-19, des experts et des responsables des services sanitaires et douaniers chinois ont également partagé par vidéoconférence toutes sortes d'expériences et d'informations relatives au COVID-19 avec des responsables et des spécialistes de la santé de l'Union africaine (UA), du CDC Afrique et de divers pays africains, attestant de la détermination de la Chine à partager ses expériences et à soutenir l'Afrique dans sa lutte contre la pandémie.