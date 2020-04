Des dirigeants clés du groupe terroriste Boko Haram ont été tués récemment à la suite de multiples frappes aériennes de l’armée nigériane dans la région nord-est du pays, a indiqué lundi à Abuja le Quartier général de la Défense du pays. Dans un communiqué, le Quartier général de la Défense a indiqué que cette opération, menée sur la base d’informations de renseignement fiables, a eu lieu le 17 avril dans la ville de Durbada dans l’Etat de Borno dans le nord-est du pays. Certaines structures qui servaient de repaire au groupe Boko Haram ont également été détruites lors de cette opération aérienne, selon le Quartier général. Ce communiqué officiel n’indique pas le nombre exact de dirigeants de Boko Haram abattus lors de ces frappes mais souligne que les avions de chasse déployés dans cette opération ont mené «des frappes précises dans la zone ciblée qui ont abouti à la mort de certains de ces terroristes». «D’autres, qui tentaient de fuir la zone, ont été éliminés dans des attaques consécutives», ajoute le quartier général. Le groupe terroriste Boko Haram a provoqué des problèmes sécuritaires et humanitaires énormes dans la région du bassin du lac Tchad, comprenant le Tchad, le Cameroun, le Bénin et le Niger, en plus du Nigeria, selon un bilan des Nations unies.

Par ailleurs, les troupes nigérianes ont également abattu 13 terroristes de Boko Haram et déjoué une tentative d’attentat de ce groupe extrémiste dans le nord-est du pays, indique un communiqué de l’armée nigériane. Quand un groupe de terroristes de Boko Haram a tenté lundi matin d’attaquer la ville de Geidam dans l’Etat de Yobe (nord-est), les soldats du bataillon 159 et de la force aérienne d’intervention de l’opération Lafiya Dole «l’ont rapidement intercepté et engagé les criminels dans un âpre échange de tirs», a déclaré le porte-parole de l’armée Hohn Enenche dans le communiqué. Les terroristes ont été obligés de se replier dans la végétation environnante et les troupes sont à leur poursuite, a-t-il précisé. «Au cours de l’engagement, 13 terroristes ont été neutralisés, deux camions équipés de mitrailleuses ont été capturés et six fusils AK-47 (Kalashnikov) saisis», a indiqué M. Enenche, ajoutant qu’il n’y avait ni victimes ni pertes de matériel à déplorer du côté de l’armée nigériane. La situation à Geidam et dans ses environs a été normalisée et les troupes mènent actuellement une opération de suivi, a-t-il ajouté.