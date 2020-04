La Palestine a annoncé mardi qu’elle demanderait au président russe Vladimir Poutine de soutenir l’organisation d’une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient. Le Premier ministre palestinien, Mohammed Chtayyeh, a déclaré que le président palestinien Mahmmoud Abbas «dirige un mouvement sans précédent auprès de dirigeants internationaux» en réponse à l’intention du nouveau gouvernement israélien de soumettre à la souveraineté israélienne plusieurs parties de Cisjordanie. «Une lettre sera envoyée au président Poutine pour organiser une conférence internationale pour la paix, en plus d’une lettre aux (membres du) Quartette (pour le Moyen-Orient) et d’une autre au Conseil de sécurité de l’ONU, en réponse à l’appel du secrétaire général de l’ONU», a déclaré M. Chtayyeh aux journalistes dans la ville de Ramallah en Cisjordanie. «Nous souhaitons parvenir à une solution, c’est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que l’ONU fournisse au monde un programme sur la manière de résoudre les conflits», a-t-il ajouté.

Les Palestiniens ont mis en garde que la formation d’un nouveau gouvernement d’union nationale en Israël, basé sur l’annexion de plusieurs parties de Cisjordanie occupée, était une menace pour le principe de la solution à deux Etats. Lundi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a signé avec son principal concurrent, Benny Gantz, un accord pour former un gouvernement d’union nationale, en vertu duquel chacun des deux dirigera le gouvernement pour une période de 18 mois.La radio israélienne a rapporté que cet accord comprenait un accord mutuel sur l’idée d’imposer la souveraineté israélienne sur les territoires «qui font partie des terres historiques d’Israël» à partir du 1er juillet. Juste après l’annonce de cet accord lundi soir, le Premier ministre palestinien a déclaré que la formation de ce gouvernement israélien signifiait la fin d’une solution à deux Etats. Une coalition «basée sur un engagement à annexer davantage de territoires palestiniens occupés est une menace pour un ordre mondial basé sur les règles» définies par la légalité internationale, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, a déclaré Saëb Erakat, secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine.

Hier, le Club du prisonnier palestinien a annoncé la mort du prisonnier en Israël, Nour Barghouti, de négligence médicale après avoir été victime d’évanouissement sans être secouru par l’administration de la prison de l’occupation. Dans un communiqué aux médias, le Club du prisonnier a indiqué que «le détenu Nour Barghouthi (23 ans) est décédé dans la prison israélienne de Naqab». Condamné à 8 ans de prison, Barghouthi habitait la localité de Aboud, relevant de Rammallah en Cisjordanie. Le décès de Barghouthi porte le nombre de martyrs palestiniens dans les prisons israéliennes à 223 depuis 1967.