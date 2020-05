L’Egypte a commencé l’évacuation de ses citoyens bloqués au Koweït, en raison du nouveau coronavirus. Selon un communiqué de l’aviation civile koweïtienne, deux vols d’évacuation opérés par égyptAir ramèneront ces égyptiens chez eux mardi. Le premier vol transportera 195 femmes et enfants, et le second emmènera 303 passagers en Egypte, selon la déclaration. Le gouvernement égyptien a préparé certaines universités pour que les rapatriés puissent y passer les 14 jours de quarantaine, par mesure de précaution contre le COVID-19.