L’Egypte a expédié mardi par avion du matériel médical aux Etats-Unis pour les assister dans leur lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, un renversement des rôles pour ce pays qui bénéficie d’une importante aide américaine. L’Egypte est de longue date un allié stratégique de Washington. L’aide militaire américaine au Caire se monte à environ 1,3 milliard de dollars par an. Des images de caisses portant les inscriptions «Du peuple égyptien au peuple américain», en anglais et en arabe, chargées à bord d’un avion cargo militaire, ont été diffusées dans une vidéo émanant du cabinet du président égyptien. L’appareil a atterri sur la base aérienne militaire d’Andrews, près de Washington, a précisé Dutch Ruppersberger, responsable démocrate d’un groupe bipartisan promouvant les relations avec l’Egypte à la Chambre des représentants. L’avion transportait notamment quelque 200.000 masques et 48.000 protections pour des chaussures. L’envoi a fait l’objet de critiques en Egypte, où un tiers de la population vit avec 1,5 dollar ou moins, par jour.