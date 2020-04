Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a évoqué, lors de son point de presse quotidien, les recherches indiquant que les souches du coronavirus étaient arrivées depuis l'Europe, vraisemblablement depuis l'Italie, et non de la Chine. Faisant référence à une étude de l'Université Northerstern, il a supposé que plus de 10.000 New-yorkais pourraient avoir été déjà contaminés par le coronavirus au 1er mars, date à laquelle l'Etat a confirmé son premier cas d'infection. Il a noté que Donald Trump avait ordonné la suspension des voyages en provenance de Chine le 2 février, un mois après les premières informations sur l'épidémie à Wuhan, et que les restrictions sur les arrivées d'Europe avaient été imposées un mois plus tard. Il a précisé que le virus s'était déjà répandu aux Etats-Unis, laissant entendre qu'en agissant plus tôt, l'administration Trump aurait pu sauver davantage de vies. Le dernier bilan aux Etats-Unis fait état de 927.000 cas confirmés et de 52.400 décès. 101.000 Américains ont guéri.