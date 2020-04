Plus de 1000 détenus étrangers ont été libérés provisoirement en Iran face à la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué hier la justice iranienne, après des critiques d’experts des droits humains de l’ONU sur le sujet. La semaine dernière, un panel d’experts des droits humains avait appelé l’Iran à élargir sa liste de détenus bénéficiant d’une permission de sortie aux «prisonniers de conscience et aux binationaux et étrangers». Nous avons accordé une permission à plus de 1000 étrangers (...) dont certains ressortissants de ces pays», a indiqué le responsable de l’autorité judiciaire lors d’une conférence de presse. Depuis mars, la République islamique a accordé des permissions de sortie à 100.000 prisonniers, qui ont vu leur libération temporaire être prolongée jusqu’au 20 mai.