L'occupant israélien exerce toutes les formes d'harcèlements contre le peuple palestinien, dans une tentative d'affaiblir le système de santé palestinien et d'entraver la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus, a affirmé le porte-parole du gouvernement palestinien, Ibrahim Melhem, cité hier par Wafa. Le responsable palestinien a mis en lumière les obstacles imposés par Israël pendant cette situation dramatique, dont des incursions israéliennes dans les villes et les villages palestiniens, la multiplication de barrages militaires pour les Palestiniens travaillant dans les territoires occupés de 1948, l'ostracisme envers les travailleurs infectés, et les campagnes d'arrestations. Le porte-parole du gouvernement a, ainsi, souligné que l'occupant israélien «exploite l'épidémie pour réprimer davantage le peuple palestinien». Il a ainsi empêché et arrêté les volontaires palestiniens de stériliser les institutions et les quartiers à El-Qods et El-Khalil occupées.